video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تحويل كتاب "قصتى" لمحمد بن راشد إلى حلقات على السوشيال ميديا

الخميس، 28 فبراير 2019 07:04 م
تحويل كتاب "قصتى" لمحمد بن راشد إلى حلقات على السوشيال ميديا محمد بن راشد
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

تعرض أبو ظبي للإعلام التى تمتلك  أكثر من قناة فضائية اعتباراً من الغد برنامج "قصتي" في سلسلة حلقات تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، رقميا وعلى منصات التواصل الاجتماعى بالتزامن مع شهر القراءة الذي يصادف شهر مارس من كل عام.

ويقدم البرنامج الذي تعرضه منصات "محتوى" الرقمية التابعة لأبو ظبى للإعلام على "تويتر"، و"فيس بوك"، و"إنستجرام"، قصة واحدة يومياً من كتاب بن راشد، مع صور لبعض المشاهد الحقيقية والرمزية التى تعبر عن الأحداث التي تتناولها كل حلقة من الكتاب، وسيبث البرنامج يومياً في الساعة 7 مساء بتوقيت الامارات، وتتراوح مدة الحلقة بين 4 و10 دقائق.

 

وقال الدكتورعلى بن تميم  ،مدير عام أبوظبي للإعلام ، إن إنتاج وعرض كتاب "قصتي" يأتى فى إطار الدور الوطنى والمسئول الذى تتمتع به أبو ظبى للإعلام بتسليط الضوء على فكر القيادة الحكيمة، وثراء تجربتها التي أودعتها أصناف الحكمة والمحبة لأرضها وشعبها، وأكد أنه في ظل الرقمنة التى تسيطر على قطاع الإعلام، أصبح من المهم أن نصل بمحتوى هذا الكتاب إلى مختلف فئات الجمهور وفق تفضيلاتهم، واهتماماتهم، وتعريفهم بأهم محتوياته بأسلوب ممتع وسلس .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشيخ محمد بن راشد يعتمد 11 مليار درهم لمشروعات الطرق والبنية التحتية "صور"

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: حب الكويت وأهلها محفور فى قلوبنا

محمد بن راشد فى ختام "قمة الحكومات": هكذا نساهم فى صنع المستقبل

فيديو وصور.. محمد بن راشد: القمة العالمية للحكومات جسر للمستقبل

قصتى

محمد بن راشد

مواقع التواصل الاجتماعى

على بن تميم

اخبار عربيه

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة