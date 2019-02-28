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تحقيقات النيابة فى حادث قطار رمسيس: سائق الجرار المسئول الأول عن الواقعة

الخميس، 28 فبراير 2019 03:14 م
تحقيقات النيابة فى حادث قطار رمسيس: سائق الجرار المسئول الأول عن الواقعة سائق القطار-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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 استدعت النيابة عددا من العاملين بمحطة سكك حديد مصر لسماع أقوالهم والاستدلال حول عمل القطارات لكشف ملابسات حادث قطار رمسيس .
 
كما ناشدت النيابة أهالى وذوى المفقودين فى حادث قطار محطة مصر سرعة الذهاب إلى مشرحة زينهم لأخذ عينة منهم لمضاهاتها بما أخذ من الجثث المجهولة لتحديد هويتهم.
 
واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين الذين أكدوا أنه أثناء انتظارهم للقطار على الرصيف رقم 6، فوجئوا بدخول الجرار بسرعة كبيرة ولم يستطيعوا الفرار أو الجرى بعيدا فاصطدم بالرصيف واشتعلت النيران بسرعة والتهمت عددا من الأشخاص.
 
وقال المصابون: "مش مصدقين اللى حصل.. الحمد لله ربنا نجانا"، مشيرين إلى أن بعضهم شاهد أقاربه وأصدقاءه والنار مشتعلة بهم.
 
وأضافوا والدموع تنهمر من أعينهم: "لينا أصحاب وأهل ماتوا محروقين، وصوتهم وهم بيموتوا مش هننساه، وعايزين حق اللى ماتوا".
 
وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإخضاع السائق المتسبب فى حادث محطة مصر لتحليل المخدرات، وخرجت مأمورية من المباحث واصطحبت المتهم لتنفيذ قرار النيابة .
 
كما تحفظت النيابة على الأحراز التى تم العثور عليها مع السائق وهى عبارة عن ملابسه والأوراق الكتابية بمهام عمله. 
 
وكشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى الحادث الذى وقع صباح الأربعاء بمحطة سكك حديد مصر، أن الجرار سبب الحادث مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى محطة مصر، لصيانة القطار وإعادته إلى وحدته.
 
وأكدت النيابة أن فريقا من اللجنة الفنية مكون من نائب رئيس مجلس إدارة السكة الحديد، وعضوية 6 من رؤساء الإدارات المركزية يمكثون الآن لدراسة الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث والتوصل إلى سبب خروج الجرار وكيفية تحركه بهذه السرعة.
 
وطلبت نيابة شمال القاهرة الكلية تحريات الأمن الوطنى، حول السائق المتسبب فى حادث محطة مصر، والذى وقع صباح أمس الأربعاء وأسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 41 آخرين، لبيان انتماءاته السياسية للجماعات الإرهابية من عدمه.
 
وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت في بيان رسمي، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق نشب نتيجة اصطدام قطار برصيف داخل محطة مصر، مما أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.
 
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وعناصر شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.
 
وكشف الفحص أيضًا أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وانفجار تانك السولار بالجرار ونشوب الحريق.

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