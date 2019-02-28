تحرير 1419 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة، لضبط الخارجين عن القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1626 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس منهم محكوم عليه بالمؤبد قى سرقة بالإكراه بمركز أبو المطامير.

وتحرير 1419 مخالفات مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة. وأسفرت الحملة عن إزالة 1346 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.