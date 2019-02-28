video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1419 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة فى البحيرة

الخميس، 28 فبراير 2019 01:00 م
تحرير 1419 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة فى البحيرة حملة أمنية - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة، لضبط الخارجين عن القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1626 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس منهم محكوم عليه بالمؤبد قى سرقة بالإكراه بمركز أبو المطامير.

وتحرير 1419 مخالفات مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادةوأسفرت الحملة عن إزالة 1346 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 1084 حكم في حملة أمنية مكبرة بالفيوم

القبض على 15 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالعبور والخصوص

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات امنية

اشغالات




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة