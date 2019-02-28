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تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على محل مشغولات ذهبية بحدائق الأهرام

الخميس، 28 فبراير 2019 03:11 م
تجديد حبس المتهمين بالسطو المسلح على محل مشغولات ذهبية بحدائق الأهرام مصوغات ذهبية-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 7 أفراد بينهم ربة منزل، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالسطو المسلح على محل مشغولات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام.
 
نجح رجال مباحث قسم شرطة الأهرام بقيادة الرائد محمد الصغير، فى كشف هوية المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات حدائق الأهرام، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وجار استجوابهم لمعرفة ملابسات وتفاصيل تنفيذ الحادث.
 
وأسفرت جهود فريق البحث عقب تفريغ كاميرات المراقبة بمحل المجوهرات ومحيطه وفحص المسجلين خطر ومحترفى الإجرام وجمع مزيد من التحريات والمعلومات بشأن الواقعة من تحديد هوية منفذيها، وتم إعداد عدة مأموريات أمنية استهدفت أماكن تواجدهم حتى تم القبض عليهم.
 
وبدأت القضية بتلقى غرفة نجدة الجيزة بلاغا بسطو 4 لصوص على محل مجوهرات فى منطقة حدائق الأهرام، وبإخطار قسم شرطة الأهرام انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتعاملوا مع الموقف وفقا للإجراءات القانونية ومنها إخطار النيابة العامة.
 
 

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