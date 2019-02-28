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بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بفعل مخاوف بشأن أرباح الشركات والتجارة

الخميس، 28 فبراير 2019 11:26 م
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بفعل مخاوف بشأن أرباح الشركات والتجارة بورصة وول ستريت
رويترز
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تراجعت المؤشرات الرئيسية فى بورصة وول ستريت اليوم الخميس مع تجاذب السوق بين بيانات أفضل من المتوقع لنمو الناتج المحلى الاجمالى فى الولايات المتحدة، ومخاوف بشأن أرباح الشركات والعلاقات التجارية بين أمريكا والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول منخفضا 68.89 نقطة، أو 0.27%، إلى 25916.27 نقطة بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 7.89 نقطة، أو 0.28% ليغلق عند 2784.49 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 21.98 نقطة، أو 0.29%، إلى 7532.53 نقطة.

 

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