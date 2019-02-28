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بلاغ يطالب بإدراج مسئولى كاميرات المراقبة لقوائم الاتهام بحادث محطة مصر

الخميس، 28 فبراير 2019 01:53 م
بلاغ يطالب بإدراج مسئولى كاميرات المراقبة لقوائم الاتهام بحادث محطة مصر حادث قطار محطة مصر
كتب أحمد حسنى
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تقدم أيمن محفوظ المحامى، ببلاغ للنائب العام يطالب بإدراج المسئولين عن كاميرات المراقبة إلى قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطة مصر، مما أصاب المجتمع المصرى بحالة من الحزن وخلق روح التشاؤم، كما استغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها الإرهابية.
 
 
وأشار محفوظ، إلى أنه أرفق ببلاغه أسطوانات مدمجة بها تسريب كاميرات المراقبة ضمن بلاغه، مضيفا أن هذا الفعل يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، والتى تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابى، وكذلك مخالفة المادة 9 من قانون النيابة العامة، بأن للنائب العام وحده التحقيق في جرائم الماده 116عقوبات المتعلقه بإهمال الموظفين، وكذلك مخالفة المادة 13من قانون الانترنت بتهمة الاعتداء على القيم المجتمعية.
 
 
وطالب محفوظ في  بلاغه الذي حمل رقم 3402 لسنه2019 عرائض النائب العام، بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين علي كاميرات المراقبة،  وإدراج اسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر بتهمة السلوك الذي يخدم الإرهاب، ونشر روح التشاؤم بين المواطنين والتغول علي سلطات النيابة العامة، وسواء استخدام الانترنت، مطالبا بمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد 86 عقوبات و9من قانون النيابة العامة، والمادة 13من قانون الانترنت.
 
 
 

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