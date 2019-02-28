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برلمانى روسى: لا يمكن اعتبار قمة ترامب - كيم فاشلة

الخميس، 28 فبراير 2019 01:02 م
برلمانى روسى: لا يمكن اعتبار قمة ترامب - كيم فاشلة زعيم كوريا الشمالية وترامب
موسكو(أ ش أ)
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أكد فلاديمير دزهاباروف رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، أن الانتهاء المبكر للقاء القمة الثانى الذى جمع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى العاصمة الفيتنامية هانوى اليوم الخميس لا يمكن النظر إليه باعتباره فشلا، إذ أنه من المرجح أن يكون الزعيمان استنفدا القضايا، التى كان من المقرر أن يتناولاها فى المفاوضات.

وقال دزهاباروف - فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس "لا أعتقد أن هذا يعنى فشل المفاوضات، فلقد تم عقد الاجتماع رغم ذلك، ثمة بعض النتائج وبعض الخطط للمستقبل، من الواضح أنهما قرروا الوقوف هنا".

جدير بالذكر أنه كان من المقرر رسميا، حسبما أعلن البيت الأبيض - فى وقت سابق - أن يتناول ترامب وكيم غداء عمل سويا عقب إجراء مفاوضاتهما، ومن ثم المشاركة فى مراسم توقيع اتفاق مشترك، غير أنه تم إلغاء اجتماع غداء العمل دون ذكر أى أسباب.

 


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