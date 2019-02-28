برقية عزاء للرئيس السيسى من نظيره الكازاخستانى فى ضحايا حادث محطة مصر

بعث نور سلطان نزار باييف رئيس كازاخستان، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ضحايا حادث محطة مصر.
وقال نزار باييف - فى البرقية التى نقلتها سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم الخميس، "تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة وإصابة العديد من مواطنيكم نتيجة الحادث الذى وقع بمحطة قطارات (رمسيس) بمدينة القاهرة".
وأضاف: "باسم شعب كازاخستان وباسمى شخصياً، أعرب لأسر الضحايا عن خالص التعازي، ونشاركهم مصابهم، وكذلك أتمنى الشفاء العاجل للمصابين... داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته".
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