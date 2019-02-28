برقية عزاء للرئيس السيسى من نظيره الكازاخستانى فى ضحايا حادث محطة مصر

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بعث نور سلطان نزار باييف رئيس كازاخستان، برقية عزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ضحايا حادث محطة مصر.

وقال نزار باييف - فى البرقية التى نقلتها سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم الخميس، "تلقيت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة وإصابة العديد من مواطنيكم نتيجة الحادث الذى وقع بمحطة قطارات (رمسيس) بمدينة القاهرة".

وأضاف: "باسم شعب كازاخستان وباسمى شخصياً، أعرب لأسر الضحايا عن خالص التعازي، ونشاركهم مصابهم، وكذلك أتمنى الشفاء العاجل للمصابين... داعيا الله سبحانه وتعالى أن يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته".