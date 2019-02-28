بالأرقام ..أندريه زكى يكشف تفاصيل رؤية الهيئة الانجيلية فى العمل التنموى

سارة علام

كشف الدكتو القس اندريه زكى، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تفاصيل الرؤية التنموية الجديدة التى تتبناها الهيئة فى العمل الاجتماعى وذلك بمناسبة العام الخامس عشر من إطلاق جائزة صموئيل حبيب، للتميز في العمل الاجتماعي التطوعي، حيث تٌمنح جائزة لجمعية أهلية متميزة في عملها وتقدم خدماتها للفقراء دون تميز على أساس الدين أو الجنس أو العقيدة.

وفى حفل توزيع الجائزة الذى شهدته الهيئة اليوم، أكد زكى ، أن الدكتور القس صموئيل حبيب، رؤية فكرية جديدة داخل المجتمع المصري، تَتَلمذَت على يديه أجيال وأجيال، ولقد كنت واحدًا ممن تعلموا في هذه المدرسة، مضيفا تعلمنا أن الاختلاف والتنوع يساهم في دور أكثر قوة وفاعلية، تعلمنا احترام الرأي الاخر فلقد كان الكتور القس صموئيل حبيب سابقاً عصره بعشرات السنين.

وعن مستقبل العمل التنموى قال زكى: تم دراسة الوضع الراهن وتبعياته على العمل التنموي، وكيفية التطلع إلى رؤية مستقبلية تُؤمِّن استمرارًا فاعلًا ومؤثرًا للعمل التنموي الذي تقوم به الهيئة في العمل مع المجتمعات المحلية الفقيرة والمهمشة في المناطق الريفية والحضرية والعشوائية، لتحسين نوعية الحياة.

وتابع قائلا : تم التركيز على أهم التوجهات التنموية الحالية في ظل التحديات والفرص في الوضع الراهن. وكنتيجة للدراسة والبحث تم الخروج بنتيجة هامة وهي ضرورة إعادة صياغة وبناء نموذج تنموي جديد يتعمق أكثر في المناطق الجغرافية والمجتمعات المحلية التي نعمل بها.

وقال رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تؤمن الهيئة بأن التمويل متناهي الصغر واحد من آليات مكافحـة الفقـر والبطالة ووسيلة ومنهج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتمكين النشطاء اقتصاديًّا من الفئات الأكثر احتياجًا، ولا سيما النساء وخاصةً معيلات الأسر والشباب وذوي الإعاقة، لذا توسعت بالفروع لتصل إلى 30 فرعًا يخدم 400 مجتمع في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة الكبرى والمنوفية. وقد وصل عدد العملاء بالمحفظة النشطة بنهاية 2018 إلى 57820 عميلًا.

بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، قال زكى: أن الهيئة منحت 228 ألف قرض، نسبة السيدات فيها تصل الى 70% كما اهتمت الهيئة بالتوسع في التقنية الرقمية (digitization) لتوفير أكبر قدر من الشفافية مع عملائها ولتحقيق متطلباتهم بأعلى قدرٍ من الجودة والسرعة

في مجال الصحة، أكد زكى أن الهيئة تمتلك الهيئة مستشفى حورس للعيون بمحافظة المنيا، وفي مجال الزراعة أنشأت الهيئة مركز الخدمات الزراعيَّة بقرية البرنسات بمحافظة المنيا، حيث يعمل المركز على تقديم حزم من الخدمات لصغار المزارعين التي يصعب عليهم الحصول عليها كما يندر توافرها من خلال مكان واحد.

وفى مجال حوار الثقافات، شدد زكى ، على أن الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت تطور المنتدى توجهاته واستراتيجيات عمله آخذًا في الاعتبار المتغيرات الثقافية والسياسية والاجتماعية ومتلاحمًا مع قضايا واهتمامات المجتمع المصري والإقليمي والدولي. فتبنى عددًا من استراتيجيات العمل منهاالعمل على بناء وتأهيل كوادر قيادية شبابية من القادة الدينيين وشباب الأكاديميين وإعلاميين وممثلي المجتمع المدني وفق منهج متكامل يتضمن المعارف المتعلقة بقضايا الحوار والمواطنة وقبول الآخر والمهارات الخاصة بالتفاوض والتواصل.

واستكمل: اهتم المنتدى بتفعيل دوره على الواقع الإقليمي والدولي بنفس القدر الذي اهتم به على الواقع المحلي حيث نقوم بعقد لقاءات دولية للحوار بالاشتراك مع عدد من المؤسسات المهتمة بذلك في عدد من الدول الأوربية والولايات المتحدة فلدينا اليوم الحوار العربي– الحوار العربي الأوروبي– الحوار المصري الألماني– الحوار المصري الأمريكي.

وعلى مستوى النظام الإدارى، قال أندريه زكى: تم تطوير الأنظمة المالية والإدارية للحاسب الآلي، وذلك بشراء نظام جديد يستوعب هذا التوسع والامتداد وربط كل الأنشطة والمشروعات بالمواقع الفرعية مع المركز الرئيسي؛ لتوفير المعلومة المالية والإدارية لحظياً، واتخاذ القرار في الوقت المناسب، مشيرا الى أنه سيتم توقيع بروتوكولات تعاون لتطبيق نظام الدفع الالكتروني لعملاء أنشطة التمويل المتناهي الصغر، كما يتم الآن التفاوض مع إحدى الشركات لتفعيل نظام التحصيل الالكتروني من العملاء من خلال أجهزة التابلت.