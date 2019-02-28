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باكستان: عدم إدانة واشنطن للغارات الهندية أدى إلى زيادة التوترات مع نيودلهى

الخميس، 28 فبراير 2019 06:00 ص
باكستان: عدم إدانة واشنطن للغارات الهندية أدى إلى زيادة التوترات مع نيودلهى باكستان
أ ش أ
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صرّح السفير الباكستانى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسد مجيد خان، اليوم الأربعاء بأن إسلام آباد فسرت تعامل واشنطن مع قضية الغارات الجوية الهندية على بلاده على أنه تأييد للموقف الهندي.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم عن مجيد خان قوله، خلال حواره مع الصحفيين، إن عدم إدانة الولايات المتحدة للغارة الجوية الهندية داخل بلاده أدى إلى زيادة التوترات بين باكستان والهند.


وأكد خان خلال الحوار على ما قاله رئيس الورزاء الباكستاني، عمران خان، مسبقاً أن إسلام آباد قدّمت عرضاً "مخلصاً" للتحقيق فى التفجير الانتحارى الذى وقع يوم 14 فبراير الجارى على الجانب الهندى من كشمير والذى دفع نيودلهى للإغارة على باكستان يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف السفير الباكستانى أن بلاده ترغب فى الحوار مع الهند وتجنب الحرب، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن عمران خان أعطى الإذن للقوات المسلحة الباكستانية بالرد "بشكل حاسم وشامل على أى عدوان".


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