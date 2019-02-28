باكستان تعلن تسلمها ملف هجوم "بولواما" من الهند

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أعلنت باكستان اليوم الخميس تسلمها ملف هجوم "بولواما" الذى وقع ضد جنود هنود بإقليم كشمير سابقا هذا الشهر عن طريق المفوض السامى الباكستانى القائم بالأعمال فى الهند.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل إنه يجرى تقييم الملف والأدلة التى تسلمتها البلاد أمس، مضيفا أنه فى حال وجود أدلة دامغة فإن باكستان سوف تتخذ خطوات وأن رئيس الوزراء عمرن خان وجه رسالة واضحة بهذا الشأن.

وتابع فيصل -حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية- أن بلاده مستعدة لعقد محادثات مع الهند، موضحا أن المحادثات لا يجب أن تقتصر على الإرهاب ولكن يجب أن تتناول قضايا أخرى أيضا.

يشار إلى أن الهجوم وقع في 14 من فبراير الجارى أسفر عن مصرع 40 من قوات الأمن الهندية، وألقت نيودلهي باللوم على باكستان التي نفت أي دور لها في الهجوم وكررت عروضها للمساهمة في التحقيقات.