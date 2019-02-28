انقطاع المياه عن مدينة أسوان بالكامل لمدة 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة

أسوان ندى سليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، اليوم الخميس، عن قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان بالكامل، وذلك لإجراء أعمال تغيير محابس مياه الشرب بمدينة أسوان وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه ، وذلك من الساعة الحادية عشر مساء غدًا الجمعة وحتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالى السبت.

ونوهت محافظة أسوان على المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة ، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان .