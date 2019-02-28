انطلاق منتدى "الطاقة النووية" بروسيا بحضور وزير الكهرباء إبريل المقبل

كتبت رحمة رمضان

تعقد شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية المصرية بالضبعة منتدى الطاقة النووية الدولي الحادي عشر "أتوم إكسبو" في مدينة سوتشي بروسيا يومي 15 – 16 أبريل المقبل بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن المقرر أن يناقش المنتدى مساهمة التكنولوجيا النووية المتقدمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن، يتم صياغة جدول عمل "اتوم إكسبو" من قبل لجنة دولية لوضع برامج العمل، ويدخل في قوامها كل من المدير العام لوكالة الطاقة الذرية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وليام ماغوود، والمدير العام للجمعية النووية العالمية أغنيتا ريزينغ، ورئيس الجمعية العالمية للمؤسسات المشغلة لمحطات الطاقة النووية جاك ريغالدو، والمدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لويس إيشافاري وغيرهم.

كما سيتم مناقشة القضايا العالمية لتنمية استخداكات الطاقة الخالية من الكربون، ونهج مسؤول تجاه البيئة والموارد الطبيعية، والاستثمارات الخضراء، والشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة، كما سيتمكن الضيوف، من خلال اجتماعات المائدة المستديرة وحلقات النقاش، من الاطلاع على مجموعة واسعة من تطبيقات التقنيات الذرية، بما في ذلك تلك التي لا تتعلق بالطاقة لاسيما المتعلقة بالتكنولوجيات النووية والإشعاعية في الصناعة والعلوم والطب والزراعة، سبلتوزيع القرارات الإدارية المتقدمة، وإدخال التقنيات الرقمية لتطوير البنية التحتية الحضرية وتحسين مستوى حياة الناس، كما سيم عقد فعاليات للشركاء الدوليين للمنتدى – الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة الطاقة الذرية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والجمعية العالمية للمشغلين النوويين، والجمعية النووية العالمية بشأن مسائل تنمية قطاع الطاقة النووية.

جدير بالذكر أنه من المقرر في يوم افتتاح المنتدى - 15 أبريل إقامة ثان حفل لتوزيع جوائز "أتوم اكسبو" – وهي جائزة مهنية دولية للإنجازات المتميزة لشركات الصناعة العالمية التي قدمت مساهمات كبيرة لتطوير الصناعة النووية واستخدام الطاقة الذرية لصالح البشرية، وعُقد العرض الأول للجائزة في الذكرى العاشرة لمنتدى "أتوم اكسبو"، (يتم قبول طلبات المشاركة في المسابقة حتى 15 مارس من العام 2019.