video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انتهاء دبلومة الطب بأكاديمية الطيران وتخريج دكتور مؤهل للكشف على الطيارين

الخميس، 28 فبراير 2019 04:21 م
انتهاء دبلومة الطب بأكاديمية الطيران وتخريج دكتور مؤهل للكشف على الطيارين دكتور الكسندر يحصل على دبلومة طب الطيران من الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

انتهت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدنى، من دبلومة طب الطيران وحصل دكتور ألكسندر من دولة تنزانيا على دبلومة طب الطيران من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والتى استمرت شهرا متواصل بأحد فصول الأكاديمية بمبنى وزارة الطيران المدنى.

 

ويتم تدريس دبلومة طب طيران للحاصلين على كليات الطب وتستغرق الدبلومة شهرا واحدا وتقوم بتخريج دكتور مؤهل للكشف على الطيارين، والتى تم إعادتها بهم توقف 9 سنوات، وهو مجال غير موجود فى الشرق الأوسط باستثناء دولة قطر.

 

وتمثل الأكاديمية صرحا كبيرا يقع داخل مطار أكتوبر على بُعد 20 كيلو مترا من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات، يعمل على إعداد الطيارين وبنائهم وتجهيزهم لقيادة الطائرات، ويهتم بالدارسين الأجانب، حيث يحظى بتوافد كبير من الدول العربية على رأسها العراق وليبيا والعديد من دول أفريقيا.

 

وتشهد الأكاديمية نهضة كبيرة من تجهيز معامل للدارسين، وقاعات تحتوى على مجسمات 3لتعليم الطلاب الدارسين، وتحتوى على 3 كليات هم الكلية المصرية لعلوم الطيران، وكلية المراقبة الجوية، وكلية الدراسات المتخصصة، وتحتوى على أكثر من 150 برنامجا فى مجالات متعددة منها هندسة صيانة الطائرات، وتمنح إجازة صيانة الطائرات طبقا لتشريعات الإيكاو والإيازا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قائد طائرة خدمات البترول يهبط بمطار القاهرة بعد تعرض الطائرة لعطل فنى

بعثة فريق نادى بتروسبورت تتوجه إلى أبوظبى للمشاركة فى بطولة الشيخ زايد

دبلومة طب الطيران

اكاديمية علوم الطيران

الطيارين




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة