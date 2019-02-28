انتحار طالب بالصف الثالث الثانوى فى سوهاج لإصابته باضطرابات نفسية

سوهاج - فريق المحافظات

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج طالبا بالصف الثالث الثانوى جثة هامدة إثر قيامه بالانتحار شنقا داخل مخزن خاص بأهليته.

كان اللواء أشرف نصحى نائب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا بوصول "زكى.ا" طالب بالصف الثالث الثانوى ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى "جثة هامدة" إثر إصابته بسحجات حول الرقبة ادعاء انتحار.

وبالفحص وسؤال والده قرر أن نجله المذكور يعانى من اضطرابات نفسية منذ فترة، وأنه فوجئ بتواجده داخل غرفة ملحقة بالمنزل تستغل كمخزن بحبل مربوط بالعروق الخشبية ويتدلى من سقفها، وأخطرت النيابة العامة التى انتقلت وقررت التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.