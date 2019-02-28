اليوم.. الحكم على المتهمين برشوة جهاز شئون البيئة

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أسامة جامع، حكمها على المتهمين عصام أ ، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وعاطف س، رئيس قسم بإحدى شركات السياحة، ومحمد ع ، مندوب بإحدى شركات السياحة، فى اتهامهم بالرشوة.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدى عبد المجيد، وحسام فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه فى غضون شهر يونيو وحتى 2013 بدائرة قسم المعادى، قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها إحدى شركات السياحة، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثانى والثالث، على النحو المبين بالأوراق.

كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثانى بتقديم رشوة إلى موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث، بالتوسط فى تقديم رشوة لموظف عمومى، للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط فى تقديم المتهم الثانى لمبلغ الرشوة، موضوع الاتهام.