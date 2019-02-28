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الهند تعبر عن سعادتها لقرار باكستان الإفراج عن طيار أسير

الخميس، 28 فبراير 2019 04:59 م
الهند تعبر عن سعادتها لقرار باكستان الإفراج عن طيار أسير رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
رويترز
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قال مسؤولون بوزارة الدفاع الهندية اليوم الخميس إن الحكومة "سعيدة" لأن باكستان قررت إعادة طيار بسلاح الجو الهندى سقط فى الأسر بعد إسقاط طائرته وإنها تتطلع لعودته.

وقال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان أمام البرلمان إن قائد السرب أبهيناندان الذى أسره الجيش الباكستانى يوم الأربعاء سيعود إلى الهند يوم الجمعة.

وردا على سؤال عن الأضرار الناجمة عن قصف الطائرات الهندية لموقع يشتبه بأنه معسكر للمتشددين فى باكستان، قال المسؤولون إن من السابق لأوانه تقديم تفاصيل عن الضحايا. لكنهم قالوا إن لديهم أدلة "قوية" عن حدوث أضرار فى المعسكر بسبب الضربات الجوية.

 

 


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