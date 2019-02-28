النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول سائق قطار محطة مصر لبيان انتمائه السياسى

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة شمال القاهرة الكلية تحريات الأمن الوطنى، حول السائق المتسبب فى حادث محطة مصر، والذى وقع صباح أمس الأربعاء وأسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 41 آخرين، لبيان انتماءاته السياسية للجماعات الإرهابية من عدمه.

واستقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بعد وقوع حادث اصطدام أحد القطارات بالرصيف رقم 6 داخل محطة مصر.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن عدد مصابى الحادث 41 مواطنًا، واستشهاد 22 آخرين، وتم نقلهم عبر 30 سيارة إسعاف إلى مستشفى معهد ناصر ودار الشفاء.

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت فى بيان رسمى، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.