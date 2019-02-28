video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول سائق قطار محطة مصر لبيان انتمائه السياسى

الخميس، 28 فبراير 2019 02:37 م
النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول سائق قطار محطة مصر لبيان انتمائه السياسى سائق القطار-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
طلبت نيابة شمال القاهرة الكلية تحريات الأمن الوطنى، حول السائق المتسبب فى حادث محطة مصر، والذى وقع صباح أمس الأربعاء وأسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 41 آخرين، لبيان انتماءاته السياسية للجماعات الإرهابية من عدمه.
 
 
واستقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بعد وقوع حادث اصطدام أحد القطارات بالرصيف رقم 6 داخل محطة مصر.
 
 
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن عدد مصابى الحادث 41 مواطنًا، واستشهاد 22 آخرين، وتم نقلهم عبر 30 سيارة إسعاف إلى مستشفى معهد ناصر ودار الشفاء.
 
 
وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت فى بيان رسمى، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تخضع سائق قطار محطة مصر لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه مخدرا

التحقيقات الأولية فى حادث قطار محطة مصر: سائق الجرار المسئول الأول

النيابة تستمع لأقوال موظفى هيئة السكة الحديد فى واقعة تصادم قطار محطة مصر

محطة مصر

محطة مصر اليوم

حريق محطة مصر

حادث محطة مصر

ضحايا حريق محطة مصر

حريق قطار محطة مصر




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد على

أهل الشر

ده أكيد من أهل الشر والمنافقين والفاسدين وستظهر التحريات بأنه منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة