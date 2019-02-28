النيابة تستمع لأقوال موظفى هيئة السكة الحديد فى واقعة تصادم قطار محطة مصر

كتب عبد الله محمود

بدأت النيابة باستدعاء عدد من العاملين بمحطة سكك حديد مصر لسماع أقوالهم والاستدلال حول عمل القطارات لكشف ملابسات الحادث.

كما ناشدت النيابة أهالى وذوى المفقودين فى حادث قطار محطة مصر سرعة الذهاب إلى مشرحة زينهم لأخذ عينة منهم لمضاهاتها بما أخذ من الجثث المجهولة لتحديد هويتهم.

واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين الذين أكدوا أنه أثناء انتظارهم للقطار على الرصيف رقم 6، فوجئوا بدخول الجرار بسرعة كبيرة ولم يستطيعوا الفرار أو الجرى بعيدا فاصطدم بالرصيف واشتعلت النيران بسرعة والتهمت عددا من الأشخاص.

وقال المصابون: "مش مصدقين اللى حصل.. الحمد لله ربنا نجانا"، مشيرين إلى أن بعضهم شاهد أقاربه وأصدقاءه والنار مشتعلة بهم.

وأضافوا والدموع تنهمر من أعينهم: "لينا أصحاب وأهل ماتوا محروقين، وصوتهم وهم بيموتوا مش هننساه، وعايزين حق اللى ماتوا".

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت في بيان رسمي، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق نشب نتيجة اصطدام قطار برصيف داخل محطة مصر، مما أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وعناصر شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.