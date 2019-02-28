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النيابة تستمع لأقوال مدير الإشارة بالسكة الحديد فى حادث قطار محطة مصر

الخميس، 28 فبراير 2019 03:41 م
النيابة تستمع لأقوال مدير الإشارة بالسكة الحديد فى حادث قطار محطة مصر قطار محطة مصر
كتب عبد الله محمود
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تستمع نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال مدير هيئة الإشارة بالسكك الحديد على سبيل الاستدلال فى حادث قطار محطة مصر، والذى وقع صباح أمس الأربعاء وأسفر عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 41 آخرين.

 

يذكر أن التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى حادث حريق محطة مصر، أكدت أن الجرار المتسبب فى الحادث، مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى رمسيس، لصيانتها وإعادتها إلى وحدتها. 

 

وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية، بدون سائق واصطدم فى رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، مما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.

 

وأكد سائق القطار المنكوب، أنه غادر كابينة القيادة ليتشاجر مع سائق آخر اصطدم بجراره، ففوجئ بالجرار يسير بكامل سرعته بدونه، وبعد الحادث قدم وزير النقل الدكتور هشام عرفات استقالته.

 


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