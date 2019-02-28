النيابة تخضع سائق قطار محطة مصر لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه مخدرا

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإخضاع السائق المتسبب فى حادث محطة مصر لتحليل المخدرات، وخرجت مأمورية من المباحث واصطحبت المتهم لتنفيذ قرار النيابة .

كما تحفظت النيابة على الأحراز التى تم العثور عليها مع السائق وهى عبارة عن ملابسه والأوراق الكتابية بمهام عمله.

كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى الحادث الذى وقع صباح أمس الأربعاء بمحطة سكك حديد مصر، وأسفر عن استشهاد 20 شخصا وإصابة 34 آخرين أن الجرار سبب الحادث مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى محطة مصر، لصيانة القطار وإعادته إلى وحدته.

من جانبها، أكدت النيابة أن فريقا من اللجنة الفنية مكون من نائب رئيس مجلس إدارة السكة الحديد، وعضوية 6 من رؤساء الإدارات المركزية يمكثون الآن لدراسة الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث والتوصل إلى سبب خروج الجرار وكيفية تحركه بهذه السرعة.

واستقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بعد وقوع حادث اصطدام أحد القطارات بالرصيف رقم 6 داخل محطة مصر.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن عدد مصابي الحادث 43 مواطنًا، واستشهاد 20 آخرين، وتم نقلهم عبر 30 سيارة إسعاف إلى مستشفيي معهد ناصر ودار الشفاء.

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت في بيان رسمي، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق نشب نتيجة اصطدام قطار برصيف داخل محطة مصر، مما أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وعناصر شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشف الفحص أيضًا أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وانفجار تانك السولار بالجرار ونشوب الحريق.