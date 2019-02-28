النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل جوال بالمرج

كنت عبد الله محمود

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة شاب مشنوق داخل جوال في شقة سكنية في منطقة المرج، وأمرت بتشريح الجثة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شاب داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ .

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي أنها لذكر في العقد الثالث من العمر عثر عليه داخل جوال، تم حرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.