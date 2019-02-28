"النواب الإيطالى" يمرر مقترحاً يلزم الحكومة بعدم توقيع ميثاق الهجرة العالمى

أقر مجلس النواب الايطالى مقترحا، قدمه حزب "إخوة إيطاليا" اليمينى المعارض، يدعو الحكومة الايطالية التعهد بالامتناع عن التوقيع على الميثاق العالمى للهجرة.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد صوت 112 نائبا لصالح المقترح، ينتمون إلى حزبى "إخوة إيطاليا" و"فورتسا إيتاليا)"الذى يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكونى، ورفضه 102 من يسار-الوسط، بقيادة الحزب الديمقراطى المعارض، بينما غاب عن التصويت 262 برلمانيا من حزبى الائتلاف الثنائى الحاكم "حركة خمس نجوم- حزب الرابطة".

وقالت رئيسة "إخوة إيطاليا"، جورجا ميلونى، فى أعقاب التصويت، "لقد فعلناها أخيراً، على الرغم من غياب نواب حركة خمس نجوم وحزب الرابطة. لقد مررنا مقترحاً يفرض على الحكومة أن تقول لا للاتفاق العالمى بشأن المهاجرين: لا لغزو إيطاليا والهجرة لن تكون أبدا ضمن الحقوق الأساسية. القرار يلزم الحكومة الإيطالية بعدم التوقيع على الميثاق العالمى للهجرة وعدم المساهمة فى تمويل صندوقها الاتئمانى".