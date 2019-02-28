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المدعى العام الإسرائيلى يتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

الخميس، 28 فبراير 2019 06:02 م
المدعى العام الإسرائيلى يتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز
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قال التلفزيون الإسرائيلى اليوم الخميس نقلا عن وزارة العدل إن المدعى العام فى إسرائيل يعتزم توجيه تهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى ثلاث قضايا فساد. ويزيد القرار المرتقب من حالة الغموض حول مستقبل نتنياهو فى سباق انتخابى شديد التقارب.

وسوف تعتمد عملية توجيه التهم فعليا، والتى تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على نتائج جلسة ستعقد على الأرجح بعد الانتخابات المقررة في 9 أبريل  حيث يمكن لنتنياهو أن يقنع المدعى العام بعدم توجيه الاتهامات إليه.

وينفى رئيس الوزراء الإسرائيلى، الذى يسعى للفوز بولاية جديدة، ارتكاب أى مخالفات.

 

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