المبعوث الأمريكى لدى أفغانستان يصف محادثاته مع طالبان بأنها مثمرة

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وصف المبعوث الأمريكى الخاص للتسوية الأفغانية زلماى خليل زاد المحادثات مع حركة طالبان التى استمرت 3 أيام بأنها مثمرة.

وكتب خليل زاد - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - "تم الانتهاء من 3 أيام متواصلة من المحادثات مع طالبان، الاجتماعات كانت مثمرة، نحن مستمرون فى اتخاذ خطوات بطيئة وثابتة نحو التفاهم وفى نهاية المطاف السلام".

وأضاف السفير الأمريكى "سيأخذ الجانبان اليومين القادمين للمداولات الداخلية، مع خطط لإعادة تنظيم صفوفهم يوم السبت، لا تزال جميع القضايا الرئيسية الأربعة مطروحة". وذكر خليل زاد أنه مع استمرار المحادثات في الدوحة هناك تقدم أيضًا فى تشكيل فريق وطنى فى كابول مستعد للمشاركة فى حوار داخل أفغانستان ومحادثات مع طالبان.

وكانت جماعة طالبان قد أعلنت فى وقت سابق أن الجولة الأخيرة من المحادثات ركزت على انسحاب القوات الأجنبية ومنع استخدام الأراضى الأفغانية ضد الآخرين. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين طالبان وممثلى الولايات المتحدة يوم السبت بعد يومين للراحة.