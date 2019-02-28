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القوى العاملة: 1185 عاملا تقدموا للعمل بإحدى دول الخليج

الخميس، 28 فبراير 2019 11:53 ص
القوى العاملة: 1185 عاملا تقدموا للعمل بإحدى دول الخليج محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلنت وزارة القوى العاملة تقدم نحو 1185 عاملا اليوم الخيمس،فى أخر أيام قبول طلبات راغبي العمل بإحدى شركات المبانى، بإحدى دولة الخليج ، يعقب ذلك اختيار المتقدمين عن موعد اختبارات القبول لاختيار 50 عامل إنتاج منهم من قبل لجنة من شركة دولة العمل بحضور مسئولى التشغيل بالوزارة.

 

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد سبق وأعلن أن الراتب الشهرى لشغل هذه الوظيفة بعملة دولة العمل يوازى 8 آلاف و600 جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافى، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

 

ونوه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

 

 


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