video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته 750 جراما من مخدر الأستروكس بشبرا الخيمة

الخميس، 28 فبراير 2019 07:48 م
القبض على عاطل بحوزته 750 جراما من مخدر الأستروكس بشبرا الخيمة متهم - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

ألقى ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، القبض على عاطل بحوزته 750 جراما من مخدر الفودو، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام عاطل بالتردد على دائرة القسم وترويج مخدر الأستروكس.

 

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية. 

 

وعقب تقنين الإجراءات، واستهدافه بمعرفة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تم ضبطه ويدعى "رمضان. م .خ " 26 سنة، عاطل ومقيم منشية الحرية، دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدرالاستروكس تزن حوالى 750 جرام ومبلغ مالى 125 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8627/176 لسنة 2019م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطلين بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش بقليوب

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة