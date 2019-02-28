القبض على عاطل بحوزته 750 جراما من مخدر الأستروكس بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

ألقى ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، القبض على عاطل بحوزته 750 جراما من مخدر الفودو، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام عاطل بالتردد على دائرة القسم وترويج مخدر الأستروكس.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، واستهدافه بمعرفة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تم ضبطه ويدعى "رمضان. م .خ " 26 سنة، عاطل ومقيم منشية الحرية، دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدرالاستروكس تزن حوالى 750 جرام ومبلغ مالى 125 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8627/176 لسنة 2019م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.