القبض على عاطلين بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش بقليوب

تلقي اللواء رضا طبلية ،مدير أمن القليوبية ، اخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز قليوب ،بتردد عاطلين علي دائرة المركز،لترويج مخدر الحشيش علي عملائهم بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين عن طريق اللواء هشام سليم ، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي ، رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية ، وتبين أن المتهمين،"سيد.ع"42سنة، عاطل ، و"ياسر .م"49سنة، عاطل ، السابق اتهامه في عدد 13 قضية " مخدرات سلاح، سرقة، شروع في قتل" ،مسجل شقى خطر تحت رقم 69 فئة أ ،فرض سيطرة ، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش سريعة الطلقات، وطلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 2460 جنيه، وعدد 4 هاتف محمول،والسيارة رقم ق ح ع 4817 ماركة مرسيدس حمراء اللون ودراجة بخارية رقم 41772 قليوبية ماركة حلاوة بيضاء اللون "جارى فحصهما "،وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1066 لسنة 2019م ادارى مركز قليوب ، وتولت النيابة التحقيق .