الطيران تستعد لاستضافة فعاليات الملتقى الدولى لمديرى مطارات أفريقيا

كتبت رحاب نبيل

وجه الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستضافة مصر مؤتمر المجلس العالمي للمطارات ACI Africa 2019، والذي تنظمه الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في دورته الـ 61 فى الفترة من 4 إلى 10 مارس القادم، بحضور ما يقرب من (400) عضو من ممثلى المطارات فى قارة أفريقيا، وممثلى المنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO)، والاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA) وممثلى المجلس الدولى للمطارات( ACI).

ودعا الفريق يونس المصرى ، شركات وهيئات الوزارة لإستقبال هذا الحدث الهام والدفع بأعداد إضافية من فرق العمل وزيادة المعدات الأرضية وتسهيل الخدمات اللوجستية اللازمة بمطاري القاهرة و الأقصر للتعامل مع كثافة التشغيل خلال هذه الفترة وكذلك تقديم جميع التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة فى الحدث من خلال كاونترات خاصة بهم بالاضافة إلى وضع شعار المؤتمر فى مطارى القاهرة والأقصر.

ومن جانبه صرح الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن استضافة مصر لهذا الحدث الهام يؤكد دورها الريادي داخل القارة السمراء، كما أن اختيار مدينة الأقصر لإنعقاد المؤتمر جاء تتويجا للمكانة الحضارية والاثرية التى تتمتع بها المدينة فضلاً عن فوز مطار الأقصر العام الماضي بالمركز الأول في تطبيق قواعد السلامة الجوية علي مستوي قارة أفريقيا في اجتماع الجمعية العامة السنوي للمجلس العالمي للمطارات بالإضافة إلي امتلاك محافظة الأقصر المقومات السياحية من فنادق وقاعات مؤتمرات ومزارات التي ستساهم في نجاح هذا الحدث.

جدير بالذكر أن مصر عضو رئيسي وفاعل بمنظمة المجلس الدولي للمطارات، ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ويعد المؤتمر فرصة جيدة لتبادل الخبرات والإطلاع علي آخر المستجدات العالمية والأفكار الجديدة لتنمية المعاملات التجارية داخل المطارات ،بالإضافة إلي الوقوف علي ماتم تطبيقه من توصيات آخر مؤتمر عقد في القاهرة عام 2016.