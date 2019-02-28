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الصحة: ارتفاع وفيات حادث محطة مصر لـ21 وفاة وتوفير بيانات الضحايا بخط 137

الخميس، 28 فبراير 2019 12:50 م
الصحة: ارتفاع وفيات حادث محطة مصر لـ21 وفاة وتوفير بيانات الضحايا بخط 137 جانب من حادث قطار محطة مصر
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان أن عدد وفيات ضحايا محطة مصر ارتفع إلى 21 وفاة ومازال 28 مصابا بالمستشفيات يتلقون العلاج حتى الأن.
 
 
وقال مصدر مسؤل لـ"اليوم السابع" أن الوزيرة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت باستقبال الاستفسار عن ضحايا حادث محطة مصر على خط الطوارئ 137 تسهيلا على المواطنين بدلا من الاتصال بالمستشفيات، مؤكدا أنه تم تجميع جميع بيانات المتوفين والمصابين فى الحادث وتوفيرها للكول سنتر 137.
 
 
وأضاف المصدر أن هناك عدد من الحالات الحرجة فى المستشفيات يتم متابعتها على مدار الساعة وتقديم الدعم الكامل لهم.
 
 

 


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