السيطرة على حريق داخل أرض زراعية بالدقهلية

شب حريق محدود في "عشة" مهجورة داخل الزراعات بقرية طنامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم اخماده على الفور دون حدوث اية خسائر في الأرواح او الممتلكات

وكشف الفحص المبدئي إلى أثناء قيام فلاح بعمل شاي فاشتعل النار فى ( قش) مما أدي إلى اشتعال النيران.

ونفت محافظة الدقهلية فى بيانا له ما أشيع عن ان حريقا شب بجوار مستودع لانابيب البوتاجاز بقرية طنامل كما تم التأكد من سلامة المستودع وما به من أنابيب كما أن المستودع الذي زعموا ان حريقا شب فيه يبعد كثيرا عن موقع الحريق المحدود الذي شب في "العشة" المهجورة بالزراعات.