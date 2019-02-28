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الخميس، 28 فبراير 2019 03:42 م
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السفير الفرنسى يقدم تعازيه للشعب المصرى عن حادث القطار

الخميس، 28 فبراير 2019 02:14 م
السفير الفرنسى يقدم تعازيه للشعب المصرى عن حادث القطار السفير الفرنسى يقدم تعازيه للشعب المصرى بسبب حادث القطار
كتب مدحت وهبة
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أكد ستيفان روماتيت السفير الفرنسى بالقاهرة عمق العلاقات بين مصر وفرنسا مقدما تعازيه للشعب المصرى فى الحادث الأليم الذى شهدته مصر أمس، مشيرا إلى أن توقيع بروتوكولات الشراكة اليوم مع وزارة التضامن وعدد من الشركات الفرنسية ينم عن عمق العلاقات والتعاون المثمر بين الجانبين.  

وجاء ذلك خلال فاعليات توقيع برتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعى مع منظمة الفرنسيين وبعض الشركات بهدف تطوير ورفع كفاءة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات بمدينة بنها، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وسمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.


 

السفير الفرنسى يقدم تعازيه للشعب المصرى بسبب حادث القطار (1)
 

 

السفير الفرنسى يقدم تعازيه للشعب المصرى بسبب حادث القطار (2)
 

 



 


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