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السفارة الأمريكية تحتفل بمرور خمسة أعوام على ملتقى "ميكر فير القاهرة"

الخميس، 28 فبراير 2019 02:07 م
السفارة الأمريكية تحتفل بمرور خمسة أعوام على ملتقى "ميكر فير القاهرة" السفارة الامريكية
كتبت: إنجى مجدى
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تحتفل السفارة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع صنعة تيك/ فابلاب مصر بدعمها فعاليات ملتقى الابتكار "ميكر فير القاهرة" فى دورته الخامسة، السبت المقبل، بالقرية الذكية، حيث من المقرر أن تشهد منصتي العرض عشر جلسات نقاش وأربعة عروض على مدار اليوم.

وعلق القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر، بحسب بيان صحفى، الخميس، "ملتقى ميكر فير هو احتفال بالابتكار والإبداع والشغف." وأضاف: "تذخر القاهرة بمجموعة من أفضل المشاركين في حركة الصنّاع العالمية وتفخر السفارة الأمريكية بدعم الحلول الإبداعية للتحديات اليومية مع التركيز على تطوير روح المبادرة".

يرحب الملتقى بالمشاركين من كافة الأعمار باختلاف اهتماماتهم حيث يلتقون للتعلم والمشاركة واللعب والإبداع عبر الأنشطة العملية التى تحفّز العقل وتجعل من التعلّم تجربة ممتعة. ويدعو الملتقى "الصنّاع" الموهوبين من مصر والمنطقة لعرض إبداعاتهم ومناقشة كيفية الدمج بين الإبداع والتقنيات الحديثة الناشئة.

تستمر فعاليات المنتدى من العاشرة صباحاً إلى السابعة مساءً بالقرية الذكية ويمكن شراء التذاكر من خلال الموقع الاليكترونى وبالقرية الذكية.


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