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السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لإتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

الخميس، 28 فبراير 2019 12:32 م
السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لإتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم " مينا .م.ع" 27 سنة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة  بدائرة مركز طما .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن أبو النجا ووليد سيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
 
وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز طما، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طما، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة ، وترويجها على عملائه من الشباب والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم وبحوزته 56 قرص مخدر كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة  وتمت إحالة المتهم  إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

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