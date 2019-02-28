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السجن المشدد 6 سنوات لعاطل ضبط بحوزته مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى الطالبية

الخميس، 28 فبراير 2019 11:38 ص
السجن المشدد 6 سنوات لعاطل ضبط بحوزته مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى الطالبية مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب سليم على
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قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات، لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين" بمنطقة الطالبية. 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدى أحمد مصطفى، وعضوية المستشارين، حسن مسلم، وعبد الوهاب عطية، وسامح رمزى، وأمانة سر صلاح مصطفى. 
 
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 7838 لسنة 2018 ، أن معلومات وردت إلى قسم شرطة الطالبية، تفيد قيام المتهم مراد محمود الجمل، عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة وأكدتها التحريات السرية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم. 
 
وأشار أمر الإحالة إلى أنه نفاذا لإذن النيابة انتقل رجال المباحث لمكان تواجد المتهم بمنطقة الطالبية، وتم ضبطه وبتفتيشه عثر معه على عدد من اللفافات الورقية تحوى كل منها مسحوق الهيروين، وبتفتيش السيارة ملكه عثر بها على كميات إضافية، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق والتى أمرت فى نهاية تحقيقاتها بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية. 
 
 
 
 

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