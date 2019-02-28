السجن المشدد 15 سنة للمتهم بقتل مواطن بالخليفة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " أحمد.ى" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بالخليفة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وعبد المسيح فل.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "أحمد. ي" وأخر بقتل المجنى عليه "محمد. م" مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقد العزم علي قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا، وقام بإطلاق عيار ناري صوبة استقر بصدره، قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما شرع المتهم فى قتل المجني عليه "رأفت .م" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله بذات السلاح النارى.