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"الزراعة" تفحص 198 ألف طن بطاطس للتصدير طبقًا للاشتراطات الحجرية

الخميس، 28 فبراير 2019 07:00 ص
"الزراعة" تفحص 198 ألف طن بطاطس للتصدير طبقًا للاشتراطات الحجرية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إجراءاتها المشددة على جميع منتجات الخضر والفاكهة المصدر لجميع دول العالم، لزيادة الصادرات خلال الموسم الجديد، طبقًا للاشتراطات الحجرية والدولية.

 

 قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه منذ بدء موسم تصدير البطاطس تم فحص 198 ألفًا و242 طنًا من البطاطس المائدة المصدرة حتى الآن، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من أى أمراض.

 

يأتى ذلك بعد إعلان الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن إجمالى ما تم تصدير من محصول البطاطس المائدة منذ بدء الموسم التصديرى بلغ 130 ألف طن لدول الاتحاد الأوربى وجارى الشحن.

 

 وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية، من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.

 

وأوضح التقرير، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدء الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.


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تصدير البطاطس

العفن البنى

الحجر الزراعى




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