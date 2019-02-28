الذهب قرب أدنى مستوى فى أسبوعين مع انتعاش الدولار

رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، قرب أدنى مستوياتها فى أسبوعين الذى لامسته خلال الجلسة السابقة، مع تعويض الدولار خسائر بعد تصريحات حذرة من الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر، نالت من آمال المستثمرين فى إنهاء حرب الرسوم الجمركية مع الصين.

وكان السعر الفورى للذهب وعقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1318.31 دولار و1320.30 دولار للأوقية (الأونصة) على الترتيب، بانخفاض 0.1 %.

كان معدن الملاذ الآمن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير عند 1316.43 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة وهبط للمرة الأولى فى خمسة أشهر.

وأبلغ لايتهايزر الكونجرس أن من السابق لأوانه التكهن بنتيجة محادثات التجارة الجارية مع بكين وأن الولايات المتحدة بحاجة للإبقاء على تهديد فرض الرسوم على السلع الصينية لسنوات حتى إذا أبرم الجانبان اتفاقا.

وقال جون شارما الاقتصادى فى البنك الوطنى الاسترالى "ثمة عدم تيقن بشأن اتفاق التجارة وبعض (طلب) الملاذ الآمن ذهب إلى الدولار. نال ذلك من الذهب بعض الشيء."

وانتعش مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، من أدنى مستوياته فى ثلاثة أسابيع.

وزاد البلاديوم 0.1 % فى المعاملات الفورية إلى 1529.50 دولار اليوم، بعد تراجعه من ذروة 1565.09 دولار للأوقية التى سجلها فى وقت سابق من الأسبوع.

وصعد المعدن المستخدم فى الحفز الذاتى حوالى 21% منذ بداية العام الحالى بفعل تفاقم شح المعروض بالسوق.

ونزلت الفضة 0.1 % إلى 15.73 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.4 % إلى 861.50 دولار، ليهبط عن أعلى مستوياته فى أكثر من ثلاثة أشهر 871.94 دولار المسجل خلال الجلسة السابقة.