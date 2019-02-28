video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط عصابة تزور أوراق استخراج البطاقات الاستيرادية

الخميس، 28 فبراير 2019 11:32 ص
الداخلية تضبط عصابة تزور أوراق استخراج البطاقات الاستيرادية المتهمون
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الأوراق الخاصة باستخراج البطاقات الاستيرادية.

 

أكدت تحريات قسم الأموال العامة بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بميناء غرب بورسعيد  قيام "صابرين.ر" "مديرة مركز للحاسب الآلى"، و"عمرو.ح.ع" و"كريم.ح.ع" وجميعهم مقيمون بمحافظة بورسعيد، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إستخدام أختام مزورة بأسلوب الإصطناع الكامل - منسوب صدورها للشهر العقارى وإستخدامها لدى الجهات الرسمية توصيلاً إلى إستيراد الحاويات بدون وجه حق، وحيازتهم لأدوات التزوير من أختام وأجهزة حاسب آلى وطابعات داخل المركز محل عمل الأول.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين جميعاً بالأكمنة المعدة لهم بأماكن ترددهم، وبتفتيش مركز الكمبيوتر عثر على (3) جهاز حاسب آلى بمشتلاته، وجهازين طباعة ليزر، وماكينة تصوير ألوان، 4 خاتم منسوب لإحدى شركات تداول الحاويات وعدد من البنوك، ومجموعة من المستندات والنماذج المنسوب صدورها إلى الشهر العقارى خالية من البيانات.

 

واعترف المتهمون بتزوير بعض الأوراق الخاصة بإستخراج البطاقات الاستيرادية لاستخدامها فى استيراد الحاويات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية يسافر غداً إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد

وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا سبل التعاون

الداخلية

حوادث

حملات امنية

اخبار الداخلية

تزوير المستندات




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة