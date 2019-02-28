الداخلية تضبط عصابة تزور أوراق استخراج البطاقات الاستيرادية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الأوراق الخاصة باستخراج البطاقات الاستيرادية.

أكدت تحريات قسم الأموال العامة بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بميناء غرب بورسعيد قيام "صابرين.ر" "مديرة مركز للحاسب الآلى"، و"عمرو.ح.ع" و"كريم.ح.ع" وجميعهم مقيمون بمحافظة بورسعيد، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إستخدام أختام مزورة بأسلوب الإصطناع الكامل - منسوب صدورها للشهر العقارى وإستخدامها لدى الجهات الرسمية توصيلاً إلى إستيراد الحاويات بدون وجه حق، وحيازتهم لأدوات التزوير من أختام وأجهزة حاسب آلى وطابعات داخل المركز محل عمل الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين جميعاً بالأكمنة المعدة لهم بأماكن ترددهم، وبتفتيش مركز الكمبيوتر عثر على (3) جهاز حاسب آلى بمشتلاته، وجهازين طباعة ليزر، وماكينة تصوير ألوان، 4 خاتم منسوب لإحدى شركات تداول الحاويات وعدد من البنوك، ومجموعة من المستندات والنماذج المنسوب صدورها إلى الشهر العقارى خالية من البيانات.

واعترف المتهمون بتزوير بعض الأوراق الخاصة بإستخراج البطاقات الاستيرادية لاستخدامها فى استيراد الحاويات.