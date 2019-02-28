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الداخلية تحبط تهريب 60 كيلو بانحو عبر معدية سرابيوم بالإسماعيلية

الخميس، 28 فبراير 2019 11:36 ص
الداخلية تحبط تهريب 60 كيلو بانحو عبر معدية سرابيوم بالإسماعيلية بانجو ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط قائد سيارة نقل وبحوزته 60 كيلو جرام لمخدر البانجو حال عبوره معدية سرابيوم بالإسماعيلية، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها.

وتمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والمعينة بمخرج معدية سرابيوم بالإسماعيلية من ضبط السيارة النقل رقم (ر ط ج 6327) قيادة "عبدالرحمن.ع" سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الإسماعيلية أثناء عبوره المعدية من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية.. وبحوزته بالسيارة "49 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 60 كيلو جرام" مخبأة داخل مخزن سرى بصندوق السيارة "معد خصيصاً لأغراض التهريب".

 

 


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