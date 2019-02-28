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الخميس، 28 فبراير 2019 11:43 م
خالد صلاح
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"الخارجية الفلسطينية" ترحب بتقرير الأمم المتحدة وتدعو "الجنائية" لفتح تحقيق

الخميس، 28 فبراير 2019 11:01 م
"الخارجية الفلسطينية" ترحب بتقرير الأمم المتحدة وتدعو "الجنائية" لفتح تحقيق وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ
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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذى صدر اليوم.
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن اللجنة المذكورة شكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان، فى خضم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية للحد من جرائم الاحتلال فى سياق مسيرات العودة الكبرى، وقد نجحت اللجنة بتوفير صورة دقيقة للأوضاع الكارثية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال، بالرغم من منع سلطات الاحتلال لأعضاء اللجنة من القدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.


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