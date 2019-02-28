الحكومة والمعارضة فى نيكاراجوا يتوصلان لاتفاق لحل الأزمة السياسية بالبلاد

ماناجوا (أ ش أ)

توصلت السلطة والمعارضة فى (نيكاراجوا) إلى اتفاق على معظم المقترحات تمهيدا للتفاوض بينهما على حل الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد منذ 10 أشهر.

وذكر بيان صادر عن الجهات المنخرطة فى إطلاق التفاوض أوردته قناة روسيا اليوم الفضائية، اليوم الخميس، أنه فى الجلسة الأولى استمر العمل للموافقة على خريطة الطريق التى تحدد الأساس التنظيمى للمفاوضات، وتمت الموافقة على تسعة من الاقتراحات المبدئية المكونة من 12 نقطة.

وكان رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا قد أعلن قبل عدة أيام استئناف الحوار الوطنى لحل الأزمة فى البلاد بين المعارضة والحكومة.

وبذلت آخر محاولة للحوار مع المعارضة أواسط العام الماضى، لكن الجولة انتهت دون نتيجة، واتهم تحالف المعارضة حكومة أورتيجا بأنها لا تبدى أى انفتاح أو إرادة سياسية خصوصا فى شأن الاقتراح الهادف إلى الدفع قدما فى اتجاه تنظيم انتخابات مبكرة فى مارس 2019 بدلا من 2021.

وبدأت حركة الاحتجاج وهى الأعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 أبريل الماضى مطالبة بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي.

ورغم سحب الحكومة هذا الإصلاح، لم تتراجع حركة الاحتجاج بل تفاقمت مع قمع الشرطة للمحتجين المطالبين برحيل أورتيجا وزوجته التى تشغل منصب نائب الرئيس.

وكانت حكومة نيكاراجوا قد نفت أى مسؤولية عن العنف الذى تسببت به المجموعات شبه العسكرية التى تتهمها المعارضة بالتحرك المدعوم من السلطات.