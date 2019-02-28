الجيش الليبى يسيطر على العوينات وغات جنوب غرب البلاد وسط ترحيب شعبى

كتب : أحمد جمعة

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، سيطرة قوات الجيش على منطقة العوينات جنوب غرب البلاد، مؤكدة ترحيب أهالى المدينة بدخول القوات المسلحة الليبية للمنطقة.

وقال المكتب الإعلامى للمتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري "القوات المسلحة تدخل منطقة العوينات الجنوبية الغربية وسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة".

وأكد مصدر عسكرى ليبى لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، سيطرة قوات الجيش الوطنى على مدينة غات التى تقع جنوب غرب البلاد، مشيرا إلى أن أهالى المدينة رحبوا بدخول قوات الجيش إلى المدينة.

كانت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أكدت اليوم دخول القوات المسلحة لمنطقتى فنقل وتراغن شرق مرزق، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت شعبة الإعلام الحربى، إلى أن أهالى المنطقتين قد استقبلوا وحدات الجيش بفرحة كبيرة، مشيدين بعمليات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.