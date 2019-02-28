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الخميس، 28 فبراير 2019 09:03 م
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الجيش الباكستانى يعلن رفْع حالة التأهب الأمنى على الخط الفاصل فى كشمير

الخميس، 28 فبراير 2019 07:58 م
الجيش الباكستانى يعلن رفْع حالة التأهب الأمنى على الخط الفاصل فى كشمير الجيش الباكستانى
رويترز
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أعلن الجيش الباكستانى رفع حالة التأهب الأمنى على الخط الفاصل فى كشمير المتنازع عليه مع الهند تحسبا لأى إجراء من الجانب الهندى، بحسب بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستانى اليوم الخميس.
وأوضح البيان أن وحدات الجيش الباكستانى فى حالة تأهب قصوى على طول خط السيطرة ومستعدة للتعامل مع أى عدوان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وأضاف أنه: خلال الساعات الـ48 الأخيرة، انتهكت القوات الهندية وقف إطلاق النار فى قطاعات "كوتلى وخويرتا وتاتا بانى" على الخط الفاصل فى كشمير، فيما ردت قوات الجيش الباكستانى على نحو فعّال.


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