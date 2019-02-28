video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 فبراير 2019 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار لمدبولى باعتماد قطعة أرض بأسوان الجديدة لمشروع عمرانى

الخميس، 28 فبراير 2019 05:07 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار لمدبولى باعتماد قطعة أرض بأسوان الجديدة لمشروع عمرانى الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 7 أفدنة، بالحى الثالث المجاروة الرابعة بمدينة أسوان الجدبدة ، والمخصصة لإحدى شركات المقاولات لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وتنص المادة الثانية من القرار على إلزام الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، كما تلتزم بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير.

ونصت المادة الرابعة من القرار على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز فيود الارتفاع المسموح بها، وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها.

وشددت المادة الثامنة، من القرار على الزام الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المعمول به بالهيئة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان يعتمد مخطط قطعة أرض لإنشاء مشروع عمرانى بالقاهرة الجديدة

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اسوان الجديده

الطاقه الشمسيه

الطاقه المستدامه




لا تفوتك
التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

التموين: حذف المسافرين خارج البلاد وإدراج الفئات الفقيرة ضمن منظومة الدعم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

سائق قطار محطة مصر: "أنا المسئول مسئولية كاملة عن الحادث عشان سبت الجرار ونزلت أتخانق مع زميلى"

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

محمد صلاح ثانى هدافى الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة 28

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

عمرها 141 عاما..ماذا قالت ليدى جاجا عن "قلادتها الماسية" فى حفل الأوسكار؟

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

هاشتاج "فبركه الاخوان فى حادث محطة مصر" .. يرد على شائعات الجماعة الإرهابية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة