الجريدة الرسمية تنشر قرار لمدبولى باعتماد قطعة أرض بأسوان الجديدة لمشروع عمرانى

كتب أحمد حسن

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 7 أفدنة، بالحى الثالث المجاروة الرابعة بمدينة أسوان الجدبدة ، والمخصصة لإحدى شركات المقاولات لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وتنص المادة الثانية من القرار على إلزام الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، كما تلتزم بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير.

ونصت المادة الرابعة من القرار على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز فيود الارتفاع المسموح بها، وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها.

وشددت المادة الثامنة، من القرار على الزام الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المعمول به بالهيئة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار.