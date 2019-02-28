التنمية المحلية تستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة القضاء على فيروس سى

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظات التى تتضمنها المرحلة الثالثة باتخاذ كل الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية، التى تستهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020، كما وجه الوزير المحافظين بأهمية المتابعة اليومية للحملة وتذليل أيه عقبات و تشكيل لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة ولجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لإدارة أعمال الحملة ومتابعة أعمالها وإتاحتها لوسائل الإعلام المختلفة أولاً بأول.

وأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع السادة محافظى الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والوادى الجديد والمنيا وقنا لتقديم كافة أشكال الدعم للأطقم الطبية التى ستقوم بأعمال المسح فى الأماكن المحددة وفقاً لخطة وزارة الصحة ووضع خريطة للمحافظة يتحدد بها المراكز الثابتة وأماكن لسيارات الكشف المتحركة فى كل المناطق بمحافظات المرحلة الثالثة.

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصحة و المحافظات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين بأهمية المبادرة للوصول الى الاعداد المستهدفة مشيراً إلى أنه تم الإستعانة بمراكز معلومات التنمية المحلية على مستوى المحافظات وتدريبهم للمشاركة فى توعية المواطنين بأهمية المبادرة ومساهمتها فى الإطمئنان على صحتهم والقضاء على فيروس" سى ".

وأشار الوزير إلى متابعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة لكافة فعاليات المبادرة وترتيباتها وإستعداداتها بالتنسيق مع غرف عمليات محافظات المرحلة الثالثة وشدد الوزير على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الفرق الطبية بالتنسيق مع كافة مديريات الخدمات بالمحافظات وتكثيف المؤتمرات الجماهيرية مع المواطنين لشرح تفاصيل الحملة وحثهم على المشاركة خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى المرحلتين الأولى والثانية ، مشيراً إلى أنه يتم الكشف على المرضى دون تحمل أى مصاريف أو رسوم مع صرف العلاج مجاناً .