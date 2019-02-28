"التعليم" تجتمع اليوم مع اتحاد الطلاب لمناقشة تعديل جدول الثانوية العامة

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا اليوم الخميس مع اتحاد طلاب مدارس مصر، برئاسة خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وأحمد موسى الرائد العام للاتحاد وفيصل عمر أمين اتحاد طلاب المدارس لمناقشة تعديلات الجدول ورأيهم حول المقترح الذى أعلنت عنه الوزارة الأسبوع الماضى وطرحته للنقاش.

ومن المقرر عقب إنتهاء اجتماع الطلاب تعديل ترتيب مادتين وخاصة لطلبة شعبة علمى رياضة لكونهم أكثر الطلاب المتضررين من جدول الامتحان المقترح.

وقال فيصل عمر، إن التعديلات لن تكون جوهرية، موضحا أنهم وضعوا تصور وجدول من جانب الاتحاد بعد الاستماع الى رأى الطلاب من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد.

ورجحت مصادر مسئولة بالوزارة، اعتماد جدول الامتحانات اليوم الخميس عقب انتهاء المناقشات بين الوزارة واتحاد طلاب المدارس.