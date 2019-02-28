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التضامن تتعامل مع 6217 مشرداً وطفل بلا مأوى

الخميس، 28 فبراير 2019 03:06 م
التضامن تتعامل مع 6217 مشرداً وطفل بلا مأوى غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فرق العمل المشتركة، التى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء العمل  حتى مساء أمس 6217 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع، أنه تم التعامل أمس مع 83 حالة مشرد و 101  طفل بلا مأوى بأجمالي 184  حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 112 حالة منها 46 حالة مشرد و 66 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 28 حالة منهم 15 مشرد و 13 طفل  بلا مأوى.

 وتتنوع أنواع التدخلات التى تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 2 بطانية و 56 وجبة ساخنة عليهم. 

ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.


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