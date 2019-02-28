"التخطيط" تعلن عن إنجازات النصف الأول من العام 18/2019 فى أهداف التنمية المستدامة

كتب - محمد طنطاوى

** السيدات يشكلن نسبة 89% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

** تمويل 58.3 ألف مشروع للسيدات

** استفادة 38 مليون سيدة من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات و 33.4 مليون مستفيدة من دعم السلع التموينية

** 825 ألف مرأة معيلة مستفيدة من دعم التأمين الصحي

** تدريب 92 موظفة بالجهاز الإداري ضمن برنامج وطني 2030 واستفادة 2000 امرأة من برامج مركز تنمية مهارات المرأة

** انخفاض معدل البطالة بين الاناث من 24.4% إلى 22.8% خلال الربع الأول 18/2019 مقارنة بالربع المناظر من 17/2018

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريراً حول إنجازات النصف الأول من العام 18/2019 لرصد مؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة.

ورصد تقرير وزارة التخطيط، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، عدداً من المؤشرات تضمنت مؤشر القضاء على الفقر حيث ذكر التقرير أن السيدات يشكلن نسبة 89% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فضلاً عن مساهمة جهاز تنمية المشروعات في تمويل 58.3 ألف مشروع للسيدات كما تضمن المؤشر مبادرة "امرأة منتجة داعمة للاقتصاد القومي" بما حقق استفادة لحوالي10 الاف سيدة إلى جانب مساهمة المعارض في زيادة مبيعات الأسر المنتجة بحوالي 60 مليون جنيه وتوفير 16.3 ألف فرصة توظيف ناتجة عن برنامج مستورة

وحول مؤشر القضاء على الجوع ذكر التقرير أن إنجازات النصف الأول من العام الحالي 2018/2019 تضمنت استفادة 38 مليون سيدة من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات فضلاً عن تحقيق الاستفادة لـ 33.4 مليون مستفيدة من دعم السلع التموينية وفيما يخص مؤشر الصحة الجيدة والرفاه أشار التقرير أنه تم تحقيق الاستفادة لحوالي 825 ألف مرأة معيلة مستفيدة من دعم التأمين الصحي فضلاً عن حصول 10.6 مليون امرأة علي وسائل تنظيم الأسرة واستفادة 8 مليون امرأة من خدمات عيادات تنظيم الأسرة إلى جانب تنظيم 10.9 الف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة

وعن مؤشر التعليم الجيد تضمنت إنجازات النصف الأول من العام الحالي وجود 11.7 مليون طالبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي وتدريب 2750 ميسرة فضلاً عن تحقيق الاستفادة لحوالي 60 الف مستفيدة من البرامج الرياضية المتنوعة و 66 ألف مستفيدة من برنامج التوعية بمخاطر التسرب من التعليم

كما تضمن مؤشر المساواة بين الجنسين وفقاً لتقرير وزارة التخطيط تطوير مركز استضافة النساء المعرضات للعنف بالمنيا فضلاً عن تنظيم 30 لقاء توعوي لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور 601 الف سيدة وتنظيم 27 لقاء توعوي للرائدات الريفيات لبناء قدراتهن في توجيه الأسر لمناهضة العنف ضد المرأة إلى جانب تنفيذ 4 مبادرات لرفع الوعي بمناهضة العنف ضد المرأة وإنشاء 6 وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية

كما تناول التقرير رصداً لمؤشر المياه النظيفة والنظافة الصحية والذي تلعب المرأة دوراً مركزياً فيه من حيث ضمان كفاءة استهلاك المياه والحفاظ عليها بشكل صحي وأمن حيث ذكر التقرير ان النصف الأول من العام الحالي تضمن تنفيذ 11 مشروع لمياه الشرب بطاقة 391 ألف متر مكعب لليوم وأطوال 213 كيلو متر فضلاً عن تنفيذ 9 مشاريع للصرف الصحي بطاقة 280 ألف متر مكعب لليوم وأطوال 197.5 كيلومتر إضافة إلى تنفيذ 54 مشروع صرف صحي بالقري بأطوال 317 كيلومتر

واستعرض تقرير وزارة التخطيط رصد مؤشرات طاقة نظيفة وبأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد مشيراً إلى أن للنساء دوراً قوياً في الانتقال الناجح نحو طاقة مستدامة للجميع

أوضح التقرير القيام بتوصيل الغاز الطبيعي لـ 656 الف وحدة سكنية مع استبدال 11.8 مليون أسطوانة بوتاجاز بالغاز الطبيعي كما أضاف التقرير أنه تم تدريب 92 موظفة بالجهاز الإداري ضمن برنامج وطني 2030 فضلاً عن تعزيز قدرات 6 الاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق واستفادة 2000 امرأة من برامج مركز تنمية مهارات المرأة إضافة إلى تنفيذ 3 برامج في مجال تدريب المرأة للالتحاق بسوق العمل وتعزيز فكرة ريادة الأعمال

وأوضح التقرير انخفاض معدل البطالة بين الاناث من 24.4% إلى 22.8% خلال الربع الأول 18/2019 مقارنة بالربع المناظر من 17/2018

وفيما يخص مؤشر الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية أكد التقرير على أن زيادة مشاركة النساء في التكنولوجيا والعلوم والابتكار تعد أمراً حيوياً لمواجهة التحديات العالمية مشيراً إلى

تنفيذ مهرجان المرأة العربية للإبداع بعنوان "الاعلام ودوره المستقبلي في التنمية" فضلاً مؤشر الحد من أوجه عدم المساواة الذي تضمن تدريب 540 متدربة في برنامج بناء قدرات فروع المجلس القومي للمرأة وإنشاء 27 وحدة تكافؤ فرص على مستوي دواوين عموم المحافظات فضلاً عن تلبية احتياجات 36.7 ألف أسرة ضمن خدمات برنامج سكن كريم ضمن مؤشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة طبقاً لتقرير وزارة التخطيط