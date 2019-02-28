التحقيقات الأولية فى حادث قطار محطة مصر: سائق الجرار المسئول الأول

كتب عبد الله محمود

كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى الحادث الذى وقع صباح أمس الأربعاء بمحطة سكك حديد مصر، وأسفر عن استشهاد 20 شخصا وإصابة 34 آخرين أن الجرار سبب الحادث مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى محطة مصر، لصيانة القطار وإعادته إلى وحدته.

من جانبها، أكدت النيابة أن فريقا من اللجنة الفنية مكون من نائب رئيس مجلس ادارة السكة الحديد، وعضوية 6 من رؤساء الإدارات المركزية يمكثون الآن لدراسة الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث والتوصل إلى سبب خروج الجرار وكيفية تحركه بهذه السرعة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن عدد مصابي الحادث 43 مواطنًا، واستشهاد 20 آخرين، وتم نقلهم عبر 30 سيارة إسعاف إلى مستشفيي معهد ناصر ودار الشفاء.